В Нигерии боевики "Боко Харам" обстреляли похороны: более 60 погибших
29 июля, 2019, 09:23
В нигерийском штате Борно боевики исламистской группировки "Боко Харам" атаковали поселение
Об этом сообщил представитель местных властей, пишет DW .
Отмечается, что нападение совершили в субботу, 27 июля, во время похорон. Исламисты атаковали людей на мотоциклах и в фургонах. Сначала сообщалось о меньшем количестве погибших, однако потом нашли еще десятки тел.
По словам местных властей, 20 человек были убиты при нападении на похоронах, а остальные - при попытке преследовать исламистов.
В полиции предполагают, что нападение стало местью за убийство местными жителями 11 боевиков "Боко Харам" 2 недели назад.
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