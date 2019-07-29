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Espreso.tvОбществоВ Нигерии боевики "Боко Харам" обстреляли похороны: более 60 погибших

В Нигерии боевики "Боко Харам" обстреляли похороны: более 60 погибших

В нигерийском штате Борно боевики исламистской группировки "Боко Харам" атаковали поселение

Об этом сообщил представитель местных властей, пишет DW .

Отмечается, что нападение совершили в субботу, 27 июля, во время похорон. Исламисты атаковали людей на мотоциклах и в фургонах. Сначала сообщалось о меньшем количестве погибших, однако потом нашли еще десятки тел.

По словам местных властей, 20 человек были убиты при нападении на похоронах, а остальные - при попытке преследовать исламистов.

В полиции предполагают, что нападение стало местью за убийство местными жителями 11 боевиков "Боко Харам" 2 недели назад.

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