В новом правительстве может появиться министерство по гуманитарной политике, - заместитель главы ОПУ

29 июля, 2019, 20:59

В сформированном после выборов новом украинском правительстве на базе министерств культуры, молодежи и спорта и информационной политики может быть создано одно министерство по гуманитарной политике

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия - речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия по объединенному министерству, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики", - сказал Тимошенко.

Заместитель главы Офиса президента отметил, что информационная политика "не может существовать сама по себе".

"Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика - это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачи. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства", - пояснил Тимошенко.