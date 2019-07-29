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Espreso.tvОбществоВ новом правительстве может появиться министерство по гуманитарной политике, - заместитель главы ОПУ

В новом правительстве может появиться министерство по гуманитарной политике, - заместитель главы ОПУ

В сформированном после выборов новом украинском правительстве на базе министерств культуры, молодежи и спорта и информационной политики может быть создано одно министерство по гуманитарной политике

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия - речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия по объединенному министерству, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики", - сказал Тимошенко.

Заместитель главы Офиса президента отметил, что информационная политика "не может существовать сама по себе".

"Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика - это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачи. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства", - пояснил Тимошенко.

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что поддерживает идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта.
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