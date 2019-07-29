В Москве оштрафовали 18 крымских татар, которые приехали на суд по делу "Хизб ут-Тахрир"

29 июля, 2019, 20:26

Судья Таганского райсуда Москвы Юлия Смолина назначила штрафы 18 крымчанам, которых задержали под Верховным судом России 11 июля

Об этом сообщает Радио Свобода.

В ходе судебных заседаний защита постоянно требовала обеспечить состязательность процесса и вызвать для допроса свидетелей из числа сотрудников полиции. Суд отклонил все эти ходатайства.

Крымчане, по которым был суд, на заседание не явились, но предоставили письменные объяснения.

Адвокаты обратили внимание суда на тот факт, что несанкционированные сборы продолжались 1 минуту и 15 секунд, после чего пикетчики выполнили требования полиции и убрали атрибутику.

В одном случае защита отметила, что обвиняемый - Александр Гавриков - вообще был задержан на соседней улице.

"Таким образом, в его действиях нет события и состава правонарушения", - сказал адвокат Константин Андреев.

Кроме этого, адвокат Ольга Гнездилова отметила во время заседания, что судья назначает максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, хотя в деле нет отягчающих обстоятельств.

По словам Гниездиловой и других адвокатов, на все решения будут поданы апелляционные жалобы.