В Харькове застрелили мужчину, полиция ищет убийцу
Об этом сообщает отдел коммуникации полке й Харьковской области.
По предварительной информации, неизвестный возле гаража на улице Молочной подошел к 41-летнего гражданина и совершил в него несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Сообщение о происшествии поступило в Основянского отдела полиции 29 июля в 00:26.
В совершении преступления подозревается мужчина ростом около 170 см в черной одежде.
Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
В настоящее время работники полиции принимают все меры по установлению личности злоумышленника и его задержания.
Полиция Харькова обращается к гражданам с просьбой, если вам известна какая-либо информация или вы стали свидетелем происшествия, сообщить ее в полицию по телефонам: (057) 737-40-22 или 102.
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