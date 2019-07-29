В Кейптауне зарезали украинского туриста, потому что хотели отобрать у него рюкзак, - СМИ
29 июля, 2019, 15:55
Украинского туриста зарезали в Национальном парке Кейптауна
Об этом пишет IOL .
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 27 июля, на тропе Хаут Бей. Погибший - 44-летний Иван Иванов.
По словам источников на месте происшествия, во время непродолжительной борьбы с тремя нападавшими украинца несколько раз ударили ножом в грудь и отобрали рюкзак.
Нападавшие скрылись с вещами Иванова. Местный житель заметил одного из них с рюкзаком и уведомил полицию.
Правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого и взяли его под стражу, где он, якобы, признался в ограблении и нанесении ножевых ранений. Задержанный рассказал полицейским, где они найдут тело Иванова.
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