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Espreso.tvОбществоВ Кейптауне зарезали украинского туриста, потому что хотели отобрать у него рюкзак, - СМИ

В Кейптауне зарезали украинского туриста, потому что хотели отобрать у него рюкзак, - СМИ


фото: iol.co.za
Украинского туриста зарезали в Национальном парке Кейптауна

Об этом пишет IOL .

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 27 июля, на тропе Хаут Бей. Погибший - 44-летний Иван Иванов.

По словам источников на месте происшествия, во время непродолжительной борьбы с тремя нападавшими украинца несколько раз ударили ножом в грудь и отобрали рюкзак.

Нападавшие скрылись с вещами Иванова. Местный житель заметил одного из них с рюкзаком и уведомил полицию.

Правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого и взяли его под стражу, где он, якобы, признался в ограблении и нанесении ножевых ранений. Задержанный рассказал полицейским, где они найдут тело Иванова.

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