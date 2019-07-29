В Калифорнии произошла стрельба на семейном фестивале, есть погибшие и раненые
Об этом сообщает CNN со ссылкой на шефа полиции города Скотта Смитс.
Стрельба началась, когда музыкальная группа на главной сцене фестиваля играл последнюю песню. По словам очевидцев, прогремело от 20 до 25 выстрелов.
Неизвестного, который устроил стрельбу, пока ищут. Полиция предполагает, что стрелков было двое, однако действительно был второй злоумышленник, пока неизвестно.
"Правоохранители находятся на месте стрельбы в городе Гилрой, Калифорния. Сообщается, что стрелок еще не задержан. Будьте внимательны и осторожны!" - написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2019 г.
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