В Будапеште суд повторно арестовал украинского капитана судна

29 июля, 2019, 22:16

В Будапеште Верховный суд Венгрии вновь взял под стражу 64-летнего одессита Юрия Ц., капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn

Об этом передает Радио Свобода.

Украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей. Адвокат задержанного Габор М. Тоут и пресс-секретарь столичного суда Ференц Раб подтвердили факт повторного взятия под стражу украинского капитана без обнародования подробностей.

Следователи снова взяли под стражу капитана-украинца по подозрению в неоказании помощи пострадавшим.

Верховный суд Венгрии решил, что июньское решение суда Будапешта освободить украинца под залог в 15 млн форинтов (более 50 000 долларов) противоречит национальному законодательству, и отменил его.