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Espreso.tvОбществоВ Будапеште суд повторно арестовал украинского капитана судна

В Будапеште суд повторно арестовал украинского капитана судна

В Будапеште Верховный суд Венгрии вновь взял под стражу 64-летнего одессита Юрия Ц., капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn

Об этом передает Радио Свобода.

Украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей. Адвокат задержанного Габор М. Тоут и пресс-секретарь столичного суда Ференц Раб подтвердили факт повторного взятия под стражу украинского капитана без обнародования подробностей.

Следователи снова взяли под стражу капитана-украинца по подозрению в неоказании помощи пострадавшим.

Верховный суд Венгрии решил, что июньское решение суда Будапешта освободить украинца под залог в 15 млн форинтов (более 50 000 долларов) противоречит национальному законодательству, и отменил его.

  • Напомним, 29 мая прогулочный катер "Русалка" затонул в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.
  • Эту трагедию называют самой ужасной катастрофой на Дунае за последние полвека.
  • Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.
  • 6 июня в венгерской прокуратуре заявили, что 64-летний гражданин Украины ранее был капитаном лодки в Нидерландах, который вызвал там аварию в апреле.
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