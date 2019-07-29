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Espreso.tvОбществоВ Афганистане взорвали и штурмовали офис кандидата в вице-президенты: 20 погибших

В Афганистане взорвали и штурмовали офис кандидата в вице-президенты: 20 погибших


фото: reuters
В Кабуле напали на офис кандидата в вице-президентом Афганистана Амруллы Салеха

Об этом пишет Tolo News , передает Укринформ .

В результате инцидента погибли 20 человек, более 50 раненых.

"Количество погибших в результате комплексного нападения на политическое отделение бывшего министра внутренних дел и кандидата в вице-президентом Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля возле офиса кандидата в вице-президентом Амруллы Салеха прогремел взрыв. После этого вооруженные люди начали штурмовать здание и противостоять с афганскими силовиками.

Салеха эвакуировали с ранениями. К нападению причастны четыре человека, силовики ликвидировали трех подозреваемых.

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