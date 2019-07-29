В Афганистане взорвали и штурмовали офис кандидата в вице-президенты: 20 погибших
29 июля, 2019, 10:30
В Кабуле напали на офис кандидата в вице-президентом Афганистана Амруллы Салеха
Об этом пишет Tolo News , передает Укринформ .
В результате инцидента погибли 20 человек, более 50 раненых.
"Количество погибших в результате комплексного нападения на политическое отделение бывшего министра внутренних дел и кандидата в вице-президентом Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 июля возле офиса кандидата в вице-президентом Амруллы Салеха прогремел взрыв. После этого вооруженные люди начали штурмовать здание и противостоять с афганскими силовиками.
Салеха эвакуировали с ранениями. К нападению причастны четыре человека, силовики ликвидировали трех подозреваемых.
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