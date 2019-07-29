В Афганистане взорвали и штурмовали офис кандидата в вице-президенты: 20 погибших

29 июля, 2019, 10:30

В Кабуле напали на офис кандидата в вице-президентом Афганистана Амруллы Салеха

Об этом пишет Tolo News , передает Укринформ .

В результате инцидента погибли 20 человек, более 50 раненых.

"Количество погибших в результате комплексного нападения на политическое отделение бывшего министра внутренних дел и кандидата в вице-президентом Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля возле офиса кандидата в вице-президентом Амруллы Салеха прогремел взрыв. После этого вооруженные люди начали штурмовать здание и противостоять с афганскими силовиками.

Салеха эвакуировали с ранениями. К нападению причастны четыре человека, силовики ликвидировали трех подозреваемых.