Успешный тандем Ди Каприо и Питта: Тарантино побил собственный рекорд проката
Об этом сообщает NME.
"Однажды в Голливуде" стал самым успешным фильмом Квентнина Тарантино по итогам первого уикенда. Девятая лента получила наибольший бокс-офис в выходные в США.
До этого рекорд по кассовым сборам первого уикенда среди фильмов Тарантино принадлежал "Бесславным ублюдкам", которые в 2009 году собрали $ 38 млн за два дня. "Однажды в Голливуде" стал самым дорогим фильмом Тарантино. Он обошелся режиссеру в $ 90 млн.
Новый фильм Тарантино - его первая картина без участия Харви Вайнштейна. В актерский состав фильма вошли Брэд Питт, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино. Действие фильма разворачивается в 1969 году. Тогда состоялся ряд убийств, которые связывают с Чарльзом Мэнсоном. Лента рассказывает об актере, который на фоне успеха одного телевизионного сериала пытается пробиться в киноиндустрию.
В общем наиболее успешным фильмом Тарантино стал "Джанго Освобожденный", который собрал по всему миру $ 425 млн.
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