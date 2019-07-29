Успешный тандем Ди Каприо и Питта: Тарантино побил собственный рекорд проката

29 июля, 2019, 15:40

Последняя лента "Однажды в Голливуде" собрала в прокате за первые выходные $ 40 млн, опередив "Бесславных ублюдков" на $ 2 млн, которые держали первенство в течение 10 лет

Об этом сообщает NME.

"Однажды в Голливуде" стал самым успешным фильмом Квентнина Тарантино по итогам первого уикенда. Девятая лента получила наибольший бокс-офис в выходные в США.

До этого рекорд по кассовым сборам первого уикенда среди фильмов Тарантино принадлежал "Бесславным ублюдкам", которые в 2009 году собрали $ 38 млн за два дня. "Однажды в Голливуде" стал самым дорогим фильмом Тарантино. Он обошелся режиссеру в $ 90 млн.

Новый фильм Тарантино - его первая картина без участия Харви Вайнштейна. В актерский состав фильма вошли Брэд Питт, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино. Действие фильма разворачивается в 1969 году. Тогда состоялся ряд убийств, которые связывают с Чарльзом Мэнсоном. Лента рассказывает об актере, который на фоне успеха одного телевизионного сериала пытается пробиться в киноиндустрию.

В общем наиболее успешным фильмом Тарантино стал "Джанго Освобожденный", который собрал по всему миру $ 425 млн.