//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураУспешный тандем Ди Каприо и Питта: Тарантино побил собственный рекорд проката

Успешный тандем Ди Каприо и Питта: Тарантино побил собственный рекорд проката

Последняя лента "Однажды в Голливуде" собрала в прокате за первые выходные $ 40 млн, опередив "Бесславных ублюдков" на $ 2 млн, которые держали первенство в течение 10 лет

Об этом сообщает NME.

"Однажды в Голливуде" стал самым успешным фильмом Квентнина Тарантино по итогам первого уикенда. Девятая лента получила наибольший бокс-офис в выходные в США.

До этого рекорд по кассовым сборам первого уикенда среди фильмов Тарантино принадлежал "Бесславным ублюдкам", которые в 2009 году собрали $ 38 млн за два дня. "Однажды в Голливуде" стал самым дорогим фильмом Тарантино. Он обошелся режиссеру в $ 90 млн.

Новый фильм Тарантино - его первая картина без участия Харви Вайнштейна. В актерский состав фильма вошли Брэд Питт, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино. Действие фильма разворачивается в 1969 году. Тогда состоялся ряд убийств, которые связывают с Чарльзом Мэнсоном. Лента рассказывает об актере, который на фоне успеха одного телевизионного сериала пытается пробиться в киноиндустрию.

В общем наиболее успешным фильмом Тарантино стал "Джанго Освобожденный", который собрал по всему миру $ 425 млн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

29 июля, 2019 понедельник

28 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать