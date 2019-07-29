УПЦ МП создала комиссию по вопросам освобождения заключенных и призывает к обмену "всех на всех"

29 июля, 2019, 13:22

После обращения Онуфрия к Кириллу с просьбой содействовать освобождению украинских пленных, а также обращение к Зеленскому относительно пленных, находящихся на территории Украины, УПЦ МП решила создать комиссию по вопросам обмена пленными

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"28 июля 2019 года, после Божественной литургии по случаю 1031-й годовщины Крещения Киевской Руси и дня памяти равноапостольного великого князя Владимира, на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялось заседание Священного Синода украинской Православной Церкви, во время которого была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных ", - сообщили в УПЦ МП.

Отмечается, что 15 июня 2019 Онуфрий обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой оказать содействие в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории Российской Федерации. В тот же день, он направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о восстановлении процесса обмена пленными, а также помилования и освобождения пленных, находящихся на территории Украины.

"Учитывая это, Священный Синод поддержал инициативу Блаженнейшего Митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождения заключенных и установления мира на Донбассе. Члены Синода отметили важность обмена пленными в формате" всех на всех", - говорится в решении Синода УПЦ .

Также сообщается, что была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных, в которую вошли Преосвященный архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент; Преосвященный епископ Барышевский Виктор, викарий Киевской Митрополии и протоиерей Владислав Диханов, председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам.