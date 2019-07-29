//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУПЦ МП создала комиссию по вопросам освобождения заключенных и призывает к обмену "всех на всех"

УПЦ МП создала комиссию по вопросам освобождения заключенных и призывает к обмену "всех на всех"


фото: church.ua
После обращения Онуфрия к Кириллу с просьбой содействовать освобождению украинских пленных, а также обращение к Зеленскому относительно пленных, находящихся на территории Украины, УПЦ МП решила создать комиссию по вопросам обмена пленными

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"28 июля 2019 года, после Божественной литургии по случаю 1031-й годовщины Крещения Киевской Руси и дня памяти равноапостольного великого князя Владимира, на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялось заседание Священного Синода украинской Православной Церкви, во время которого была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных ", - сообщили в УПЦ МП.

Отмечается, что 15 июня 2019 Онуфрий обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой оказать содействие в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории Российской Федерации. В тот же день, он направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о восстановлении процесса обмена пленными, а также помилования и освобождения пленных, находящихся на территории Украины.

"Учитывая это, Священный Синод поддержал инициативу Блаженнейшего Митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождения заключенных и установления мира на Донбассе. Члены Синода отметили важность обмена пленными в формате" всех на всех", - говорится в решении Синода УПЦ .

Также сообщается, что была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных, в которую вошли Преосвященный архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент; Преосвященный епископ Барышевский Виктор, викарий Киевской Митрополии и протоиерей Владислав Диханов, председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

29 июля, 2019 понедельник

28 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать