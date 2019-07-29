//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУмерла актриса, которая озвучивала Минни Маус

Умерла актриса, которая озвучивала Минни Маус

На 75 году жизни скончалась американская актриса Расси Тейлор, которая озвучивала подружку мышонка Микки Мауса Минни в мультфильмах компании Disney

Об этом сообщила The Walt Disney Company.

"Признанная актриса озвучивания и легенда Диснея Расси Тейлор умерла 26 июля 2019 года в Глендейле, штат Калифорния. Ей было 75 лет", - говорится в сообщении.
 
Наибольшую известность актрисе принесла роль Минни Маус. Тейлор занималась озвучиванием подруги Микки Мауса во множестве проектов Дисней: на телевидении и в короткометражных мультфильмах, на спектаклях в парках развлечений франшизы.
 
"Минни Маус потеряла свой голос с уходом Расси Тейлор", - заявил генеральный директор компании "Уолт Дисней" Боб Айгер.
 
Расси с детства мечтала работать в компании Уолта Диснея. Актриса вспоминала, как в детстве лично встретила его в Диснейленде.
 
"Я представилась и поделилась с ним попкорном. Во время разговора он вдруг спросил:" Чем ты хочешь заняться, когда вырастешь?"- "Я хочу работать на Вас! "-" Окей!" Так и сложилось".
 

 

  • Расси Тейлор родилась 4 мая 1944 года в американском Кембридже, штат Массачусетс.
  • Голосом Расси Тейлор также говорят персонажи в фильме "Кто подставил кролика Роджера", мультфильме "Приключения Паддингтона", мультсериалах "Утиные истории", "Симпсоны" и другие.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать