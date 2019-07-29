Умерла актриса, которая озвучивала Минни Маус

29 июля, 2019, 21:18

На 75 году жизни скончалась американская актриса Расси Тейлор, которая озвучивала подружку мышонка Микки Мауса Минни в мультфильмах компании Disney

Об этом сообщила The Walt Disney Company.

"Признанная актриса озвучивания и легенда Диснея Расси Тейлор умерла 26 июля 2019 года в Глендейле, штат Калифорния. Ей было 75 лет", - говорится в сообщении.

Наибольшую известность актрисе принесла роль Минни Маус. Тейлор занималась озвучиванием подруги Микки Мауса во множестве проектов Дисней: на телевидении и в короткометражных мультфильмах, на спектаклях в парках развлечений франшизы.

"Минни Маус потеряла свой голос с уходом Расси Тейлор", - заявил генеральный директор компании "Уолт Дисней" Боб Айгер.

Расси с детства мечтала работать в компании Уолта Диснея. Актриса вспоминала, как в детстве лично встретила его в Диснейленде.

"Я представилась и поделилась с ним попкорном. Во время разговора он вдруг спросил:" Чем ты хочешь заняться, когда вырастешь?"- "Я хочу работать на Вас! "-" Окей!" Так и сложилось".

We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away : https://t.co/8uphuNZy3i pic.twitter.com/FwAdJJYpqw - Disney (@Disney) July 27, 2019