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Espreso.tvОбществоУмер режиссер Критенко, который ставил спектакли по произведениям Подеревянского

Умер режиссер Критенко, который ставил спектакли по произведениям Подеревянского

Ушел из жизни украинский театральный режиссер Андрей Критенко

О его смерти сообщают в соцсетях.

Что именно стало причиной смерти, не уточняется.

"Умер Андрей Критенко, который создал живой театр в Украине и Германии, человек некрикливого таланта и мощного обаяния. Который презирал ханжество, делал культуру своей родины более открытой, современной, свободной. Гурман во всем и ни минуты не сноб. Облаком света, иронии деликатной любви окружал всех, у кого видел индивидуальность, красоту", - написал журналист Константин Дорошенко.

Андрей Критенко в начале 90-х уехал в Германию, где преподавал актерское мастерство. В то же время, режиссер часто приезжал в Украину и ставил в театре "КРОТ" представления на тексты Леся Подервянского, в том числе "Павлик Морозов", "Сны Василисы Егоровны", "Звери".

Кончину Критенко также подтвердил продюсер театра "КРОТ" Евгений Шпитко.

"С нами больше нет Андрея. Последние 25 лет он жил и преподавал в Германии, но часто приезжал в Украину, где успел за последние 10 лет поставить с десяток спектаклей. Он сделал из произведений Леся Подервянского настоящие театральные шедевры "Павлик Морозов" и "Сны Василисы Егоровны", - написал Шпитко.

 

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