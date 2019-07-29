Умер режиссер Критенко, который ставил спектакли по произведениям Подеревянского
О его смерти сообщают в соцсетях.
Что именно стало причиной смерти, не уточняется.
"Умер Андрей Критенко, который создал живой театр в Украине и Германии, человек некрикливого таланта и мощного обаяния. Который презирал ханжество, делал культуру своей родины более открытой, современной, свободной. Гурман во всем и ни минуты не сноб. Облаком света, иронии деликатной любви окружал всех, у кого видел индивидуальность, красоту", - написал журналист Константин Дорошенко.
Андрей Критенко в начале 90-х уехал в Германию, где преподавал актерское мастерство. В то же время, режиссер часто приезжал в Украину и ставил в театре "КРОТ" представления на тексты Леся Подервянского, в том числе "Павлик Морозов", "Сны Василисы Егоровны", "Звери".
Кончину Критенко также подтвердил продюсер театра "КРОТ" Евгений Шпитко.
"С нами больше нет Андрея. Последние 25 лет он жил и преподавал в Германии, но часто приезжал в Украину, где успел за последние 10 лет поставить с десяток спектаклей. Он сделал из произведений Леся Подервянского настоящие театральные шедевры "Павлик Морозов" и "Сны Василисы Егоровны", - написал Шпитко.
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