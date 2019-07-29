Укрпочта установила в отделениях 5 тыс. терминалов для безналичных расчетов

29 июля, 2019, 16:58

В отделениях Укрпочты установили 5 тыс. терминалов для осуществления безналичного расчета

Об этом сообщает Центр транспортной стратегии.

Однако терминалы установлены в почтовых отделениях в областных центрах, городах, а также в поселках с населением более 2 тыс. человек.

Отмечается, что в будущем в Укрпочте планируют ввести услугу снятия наличных с помощью терминалов безналичного расчета.

Также при расчете за получение посылок с помощью платежных карт, в Укрпочте планируют предоставлять скидки.

Отметим, пока Укрпочта - единственная небанковская организация, которая получила право в Нацбанке обслуживать платежные карты MasterCard и Visa. Также Укрпочта получила лицензию на осуществление денежных переводов.