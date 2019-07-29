Украинские инженеры разработали приложение, которое поможет очистить Карпаты от мусора
29 июля, 2019, 15:13
Украинские инженеры запустили EcoHike - приложение для очистки карпатских гор
Об этом пишет Лига.Tech
Если туристы нашли место скопления мусора, но не могут убрать самостоятельно, они отмечают его на карте, добавляют описание проблемы и ее фото.
Другие пользователи могут проложить маршрут своего отдыха так, чтобы убрать указанную местность и изменить информацию о ней в приложение.
"Таким образом, совместными усилиями украинцы смогут поспособствовать улучшению экологической ситуации в Карпатах и Украине в целом", - пояснили разработчики.
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