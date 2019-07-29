Украинка впервые вошла в топ-5 женщин-предпринимателей ООН

29 июля, 2019, 20:40

Украинский педагог Зоя Литвин вошла в рейтинг глобального конкурса для женщин, которые воплощают в своей работе цели устойчивого развития ООН - WE Empower UN SDG Challenge

Литвин стала лучшей предпринимательницей года среди представительниц Восточной Европы.

"Я очень горжусь этой наградой и хочу поблагодарить каждого из партнеров и коллег, с которыми вместе мы из года в год делаем добро. Это все именно благодаря вам!" - написала она.

Заметим, что Литвин - основательница Новопечерской школы и медиа-проекта "Освитория". По заключению организаторов WE Empower, ее работа воплощает такие цели устойчивого развития, как качественное образование, снижение социального неравенства и партнерство для достижения целей.

"Их образовательные проекты, в том числе бесплатная образовательная онлайн-платформа и тренинги для учителей из отдаленных регионов имеют целью обеспечить качественное и доступное образование по всей Украине", - говорится в сообщении на сайте конкурса.