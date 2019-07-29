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Espreso.tvОбществоУкраинка впервые вошла в топ-5 женщин-предпринимателей ООН

Украинка впервые вошла в топ-5 женщин-предпринимателей ООН

Украинский педагог Зоя Литвин вошла в рейтинг глобального конкурса для женщин, которые воплощают в своей работе цели устойчивого развития ООН - WE Empower UN SDG Challenge
Об этом сообщает Радио Свобода.
 
Литвин стала лучшей предпринимательницей года среди представительниц Восточной Европы.
 
"Я очень горжусь этой наградой и хочу поблагодарить каждого из партнеров и коллег, с которыми вместе мы из года в год делаем добро. Это все именно благодаря вам!" - написала она.
 
Заметим, что Литвин - основательница Новопечерской школы и медиа-проекта "Освитория". По заключению организаторов WE Empower, ее работа воплощает такие цели устойчивого развития, как качественное образование, снижение социального неравенства и партнерство для достижения целей.
 
"Их образовательные проекты, в том числе бесплатная образовательная онлайн-платформа и тренинги для учителей из отдаленных регионов имеют целью обеспечить качественное и доступное образование по всей Украине", - говорится в сообщении на сайте конкурса.

 

  • Среди других победительниц основательница компании Water Access Rwanda Кристель Квизера из Руанды, глава школы самозащиты SheFighter в Иордании Лина Халифе, автор программы Digital Awareness гватемалийка Карла Руиз Кофиньйо и основательница организации 412 Food Rescue Леа Лизарондо из США.
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