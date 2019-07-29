Трое коммунальщиков погибли в колодце при странных обстоятельствах
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"29 июля в 13:12 на пункт связи 41-Государственной пожарно-спасательной части пгт Иванков поступила информация о том, что в колодце водонапорной башни КП ИКУВГ находятся 3 человека", - говорится в сообщении.
Спасатели нашли в колодце трех работников без сознания.
"Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. На момент поднятия первого мужчины прибыла карета скорой помощи, представитель которой констатировал смерть мужчины 1986 года рождения ", - говорится в сообщении.
Еще двух мужчин 1975 года спасли и передали работникам кареты скорой помощи. Однако, во время транспортировки в больницу они умерли. Причины неизвестны.
"После оказания первой медицинской помощи были доставлены в Иванковскую центральную районную больницу. Однако во время транспортировки в больницу пострадавшие умерли ", - говорится в сообщении.
Причины происшествия выясняются.
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