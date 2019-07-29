Трое коммунальщиков погибли в колодце при странных обстоятельствах

29 июля, 2019, 22:30

29 июля в Киевской области в селе Русаки трое сотрудников коммунального предприятия "Иванковского коммунального управления водного хозяйства" погибли во время плановой работы по замене трубопроводной арматуры

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"29 июля в 13:12 на пункт связи 41-Государственной пожарно-спасательной части пгт Иванков поступила информация о том, что в колодце водонапорной башни КП ИКУВГ находятся 3 человека", - говорится в сообщении.

Спасатели нашли в колодце трех работников без сознания.

"Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. На момент поднятия первого мужчины прибыла карета скорой помощи, представитель которой констатировал смерть мужчины 1986 года рождения ", - говорится в сообщении.

Еще двух мужчин 1975 года спасли и передали работникам кареты скорой помощи. Однако, во время транспортировки в больницу они умерли. Причины неизвестны.

"После оказания первой медицинской помощи были доставлены в Иванковскую центральную районную больницу. Однако во время транспортировки в больницу пострадавшие умерли ", - говорится в сообщении.

Причины происшествия выясняются.