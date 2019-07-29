//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрое коммунальщиков погибли в колодце при странных обстоятельствах

Трое коммунальщиков погибли в колодце при странных обстоятельствах

29 июля в Киевской области в селе Русаки трое сотрудников коммунального предприятия "Иванковского коммунального управления водного хозяйства" погибли во время плановой работы по замене трубопроводной арматуры

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"29 июля в 13:12 на пункт связи 41-Государственной пожарно-спасательной части пгт Иванков поступила информация о том, что в колодце водонапорной башни КП ИКУВГ находятся 3 человека", - говорится в сообщении.

Спасатели нашли в колодце трех работников без сознания.

"Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. На момент поднятия первого мужчины прибыла карета скорой помощи, представитель которой констатировал смерть мужчины 1986 года рождения ", - говорится в сообщении.

Еще двух мужчин 1975 года спасли и передали работникам кареты скорой помощи. Однако, во время транспортировки в больницу они умерли. Причины неизвестны.

"После оказания первой медицинской помощи были доставлены в Иванковскую центральную районную больницу. Однако во время транспортировки в больницу пострадавшие умерли ", - говорится в сообщении.

Причины происшествия выясняются.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать