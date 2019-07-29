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Espreso.tvОбществоСиноптик спрогнозировала на вторник спад жары и прохладный воздух

Синоптик спрогнозировала на вторник спад жары и прохладный воздух


фото: REUTERS
Во вторник, 30 июля, в Украине будет распространяться прохладный воздух

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале .

Отмечается, что в северных областях и на Западе Украины, а также на Харьковщине температура воздуха снизится и составит + 25 + 28 градусов.

В южной части, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях жара еще задержится: днем 29 + 33 градуса. Однако уже и здесь в среду, 31 июля, ожидается снижение температуры, за исключением Юга.

Во вторник утром и днем кратковременные дожди с грозами вероятные на Западе, Севере и в Центре, а в течение дня и до вечера грозовые дожди охватят Юг и Восток.

В Киеве завтра жара ослабеет до +26 градусов. Кратковременные дожди с грозами возможны локально.

 

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