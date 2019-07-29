Сообщить о чрезвычайной ситуации: в Киеве установили 4 кнопки экстренного вызова
29 июля, 2019, 14:07
В Киеве уже начали установку кнопок экстренного вызова для сообщения о чрезвычайной ситуации
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Отмечается, что необходимо просто нажать на кнопку и сразу можно связаться с оператором полиции.
Сейчас устройство установлено на:
- Smart street, Салютная, 2
- Аллее художников
- Пейзажной аллее
- Парк "Владимирская горка"
"Кстати, оператор видит вас и слышит 24/7, даже если вы не нажали на кнопку помощи, ведь она имеет системы видеонаблюдения и звукозаписи", - добавили в МВД.
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