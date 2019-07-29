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Espreso.tvОбществоСообщить о чрезвычайной ситуации: в Киеве установили 4 кнопки экстренного вызова

Сообщить о чрезвычайной ситуации: в Киеве установили 4 кнопки экстренного вызова


фото: segodnya
В Киеве уже начали установку кнопок экстренного вызова для сообщения о чрезвычайной ситуации

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Отмечается, что необходимо просто нажать на кнопку и сразу можно связаться с оператором полиции.

Сейчас устройство установлено на:

  • Smart street, Салютная, 2
  • Аллее художников
  • Пейзажной аллее
  • Парк "Владимирская горка"

"Кстати, оператор видит вас и слышит 24/7, даже если вы не нажали на кнопку помощи, ведь она имеет системы видеонаблюдения и звукозаписи", - добавили в МВД.

 

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