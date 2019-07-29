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Espreso.tvОбществоСамая комфортная страна для тигров: количество хищников в Индии увеличилось на 30%

Самая комфортная страна для тигров: количество хищников в Индии увеличилось на 30%

29 июля в Нью-Дели на Всемирный день тигра сообщили об увеличении популяции тигров на 30%

Об этом сообщает The Guardian.

Так, за последние 4 года количество тигров в Индии увеличилось с 2226 до 2 967. Эти цифры специалисты вычислили, основываясь на данных, собранных защитниками природы на территории в 380 000 квадратных километров, а именно - с 350 000 снимков, сделанных 26 тысячами фотоловушек, говорится в докладе.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который принимал участие в мероприятии ко Дню тигра, назвал эти цифры "историческим достижением", а также отметил, что Индия является одним из самых безопасных мест для обитания тигров.

  • Заметим, что по данным Всемирного фонда дикой природы, на планете проживают менее 4000 тигров, то есть три четверти этих хищников живут именно в Индии.
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