Россия перекрыла более четверти Черного моря для военных учений
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на данные международных предписаний мореплавателям.
Суммарная площадь перекрытых районов составляет 118 570 км² - более четверти общей площади Черного моря (436 402 км²).
Четких причин блокировки не указано - часть участков названо "с опасной навигацией и опасностью плавания", часть перерыто для проведения мероприятий боевой подготовки.
При этом, по данным издания, РФ не столько наземных и надводных сил, чтобы была необходимость блокировки такой площади для проведения комплекса мероприятий боевой подготовки.
Кроме того, РФ не достаточно плавсредств для контроля и перекрытия соответствующих районов для обеспечения безопасности судоходства и, в первую очередь, рыбалки и предприятий рыбного промысла, которые не всегда могут получить нужные предписания в срок.
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