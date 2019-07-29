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Espreso.tvОбществоРоссия перекрыла более четверти Черного моря для военных учений

Россия перекрыла более четверти Черного моря для военных учений

Россия перекрыла под видом военных учений пять районов Черного моря на период с 24 июля по 19 августа

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на данные международных предписаний мореплавателям.

Суммарная площадь перекрытых районов составляет 118 570 км² - более четверти общей площади Черного моря (436 402 км²).

Четких причин блокировки не указано - часть участков названо "с опасной навигацией и опасностью плавания", часть перерыто для проведения мероприятий боевой подготовки.

При этом, по данным издания, РФ не столько наземных и надводных сил, чтобы была необходимость блокировки такой площади для проведения комплекса мероприятий боевой подготовки.

Кроме того, РФ не достаточно плавсредств для контроля и перекрытия соответствующих районов для обеспечения безопасности судоходства и, в первую очередь, рыбалки и предприятий рыбного промысла, которые не всегда могут получить нужные предписания в срок.

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