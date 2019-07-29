РФ издевается над государствами, которые вернули ее в ПАСЕ, - МИД Украины о разгоне протеста в Москве
Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.
"Такими системными нарушениями фундаментальных свобод и прав человека - на свободу слова и мирный протест - Кремль откровенно издевается над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы", - говорится в сообщении МИД.
В украинском ведомстве добавили, что "варварское избиение собственных граждан и многочисленные аресты и задержания" демонстрируют страх страны перед реальной политической конкуренцией.
Напомним, 27 июля более 1300 участников митинга в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации, были задержаны в Москве .
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