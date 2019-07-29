"Должно быть компактно": Данилюк предлагает сократить количество министерств до 12

29 июля, 2019, 10:25

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк предлагает уменьшить количество министерств, объединив их по блокам

Об этом он сказал в интервью телеканалу 24 .

Максимальное количество министерств, которую видит в правительстве Данилюк - 12-13 (сейчас министерств 19 - Еспресо.).

"Во-первых, правительство должно быть компактным. Я - за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров - это то, что я вижу ", - отметил Данилюк.

В частности, по его словам, можно объединить Министерство финансов с Министерством экономического развития, а также Министерство социальной политики с Министерством здравоохранения.

"То есть такую логику надо делать, чтобы не было, что в одном блоке у нас две головы, которые между собой спорят. Должна быть единая политика. Я против свободных вице-премьер-министров. Я имею в виду, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство. Нам не нужно такое количество вице-премьеров, вообще ", - уточнил Данилюк.

Он предложил, чтобы один вице-премьер мог замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности.

"Других не надо, должно быть компактно", - добавил он.