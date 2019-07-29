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Espreso.tvОбществоПрокуратура АРК предъявила подозрение гражданину Сербии в участии в "Самообороне Севастополя"

Прокуратура АРК предъявила подозрение гражданину Сербии в участии в "Самообороне Севастополя"

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым сообщено о подозрении "самобороновцу", участнику разведывательной группы "Северный ветер", который является гражданином Сербии

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания и деятельности на временно оккупированной территории автономии незаконных вооруженных формирований, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины, которое находится в производстве следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

"В ходе досудебного расследования взяты доказательства причастности гражданина Республики Сербия в деятельности незаконного вооруженного формирования" Самооборона Севастополя ", в связи с чем, указанном гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины", - отмечается в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что в феврале-марте 2014 года гражданин Республики Сербия, будучи разведчиком незаконного вооруженного формирования разведывательной группы "Северный ветер", которая входила в состав так называемой "Самообороны Севастополя", помог оккупационной власти установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередачи и пунктов газопровода вблизи г.. Севастополь, осуществлял так называемое патрулирование м. Севастополь.

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