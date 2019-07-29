Правительство Великобритании выделит $ 124 млн на рекламу "жесткого" Brexit, - The Telegraph

29 июля, 2019, 13:05

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запускает крупнейшую рекламную кампанию со времен Второй мировой войны, чтобы прорекламировать выход страны из ЕС без соглашения

Об этом пишет The Telegraph .

Правительство Великобритании запланировал потратить в течение следующих трех месяцев около 100 млн фунтов стерлингов (≈ $ 124 млн) на рекламу выхода страны из ЕС без соглашения.

По словам одного из источников, речь идет о самой коммуникационной кампании со времен Второй мировой войны.

Ранее Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем , если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.

В Брюсселе ответили Джонсону: соглашение о Brexit просматривать не будут .