Постпред Зеленского в Крыму считает неуместным восстановление водоснабжения на полуостров

29 июля, 2019, 16:14

Антон Кориневич считает, что позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом является правильной

Об этом постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич сказал в интервью "Сегодня".

"Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды", - сказал Кориневич.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

В Крыму, несмотря на запуск четвертой нитки русского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 году в Крым прекратила поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым обеспечивается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и через энергомост с Кубани.