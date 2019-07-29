Посол Украины в США Чалый рассказал, что посоветовал Зеленскому перед предстоящей встречей с Трампом

29 июля, 2019, 13:18

Посол Украины в США Валерий Чалый дал президенту Владимиру Зеленскому советы, на какие темы говорить с Дональдом Трампом

Об этом передает Укринформ .

"Они (неотложные вопросы - Ред.) касаются дальнейшей нашего взаимодействия в военно-техническом сотрудничестве включая закупкой вооружений, сотрудничества в энергетической сфере. Это также решения проблемных вопросов в космической отрасли", - рассказал дипломат.

Чалый отметил, что это и вопрос о дальнейшем обеспечении двухпартийной поддержки Украины со стороны республиканцев и демократов, учитывая период перед президентскими выборами в США.

Это также темы, связанные с перспективами деятельности Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Как отметил посол, об этом он доложил президенту Зеленскому лично, чтобы украинская сторона имела "сильную переговорную позицию" перед встречей в Вашингтоне.