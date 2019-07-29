Посол Украины в США Чалый рассказал, что посоветовал Зеленскому перед предстоящей встречей с Трампом
Об этом передает Укринформ .
"Они (неотложные вопросы - Ред.) касаются дальнейшей нашего взаимодействия в военно-техническом сотрудничестве включая закупкой вооружений, сотрудничества в энергетической сфере. Это также решения проблемных вопросов в космической отрасли", - рассказал дипломат.
Чалый отметил, что это и вопрос о дальнейшем обеспечении двухпартийной поддержки Украины со стороны республиканцев и демократов, учитывая период перед президентскими выборами в США.
Это также темы, связанные с перспективами деятельности Комиссии стратегического партнерства Украина-США.
Как отметил посол, об этом он доложил президенту Зеленскому лично, чтобы украинская сторона имела "сильную переговорную позицию" перед встречей в Вашингтоне.
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