После скандальных советов относительно одежды и поведения женщин Марченко готов уйти с должности
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Мы коллегиальный орган. Запорожский областной совет - это коллегиальный орган. 84 депутата, избранных от народа, решают все вопросы функционирования. Я за должность не держусь. Если депутаты имеют кандидатуру, которая более соответствующая или была более комфортная для общественности, то пусть вносят предложения и голосуют ", - сказал Владислав Марченко
Кроме того, чиновник пояснил, что его сообщение было реакцией на якобы слишком открытую и неуместную одежду одной из посетительниц спортзала, где он тренируется.
"Я не против абсолютно спортивной формы. Но вопрос, где эта грань? Она очень тонкая и часто стирается ... Важно разграничить слово "сексуальность" и "пошлятина". Так вот мой пост и мои мысли конкретно о втором, о "пошлятине", что по меньшей мере неприлично по отношению к окружающим людям. Я акцентировал внимание. Это невозможно стереть или удалить - это мысли мои. Далее я привел кусок текста, автором которого я не являюсь. Возможно, это грубо там сказано. Если это кого-то сильно задевает, прошу меня простить ", - прокомментировал Марченко.
- Напомним, 26 июля запорожский чиновник Владислав Марченко дал женщинам советы относительно одежды и подвергся флешмобу.
- Заметим, Марченко является заместителем главы Запорожского облсовета с декабря 2015 года, а с июля 2018 также является уполномоченным по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию Запорожского облсовета.
- Чиновник является главным фигурантом уголовного дела по организации фиктивных тендеров, которое сейчас слушается в суде. 22 декабря Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 млн грн бюджетных средств.
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