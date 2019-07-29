После скандальных советов относительно одежды и поведения женщин Марченко готов уйти с должности

29 июля, 2019, 16:07

Заместитель главы Владислав Марченко, который возмутил женщин в сети своей публикацией, заявил о готовности уйти с должности уполномоченного по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию Запорожского областного совета и извинился

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы коллегиальный орган. Запорожский областной совет - это коллегиальный орган. 84 депутата, избранных от народа, решают все вопросы функционирования. Я за должность не держусь. Если депутаты имеют кандидатуру, которая более соответствующая или была более комфортная для общественности, то пусть вносят предложения и голосуют ", - сказал Владислав Марченко

Кроме того, чиновник пояснил, что его сообщение было реакцией на якобы слишком открытую и неуместную одежду одной из посетительниц спортзала, где он тренируется.

"Я не против абсолютно спортивной формы. Но вопрос, где эта грань? Она очень тонкая и часто стирается ... Важно разграничить слово "сексуальность" и "пошлятина". Так вот мой пост и мои мысли конкретно о втором, о "пошлятине", что по меньшей мере неприлично по отношению к окружающим людям. Я акцентировал внимание. Это невозможно стереть или удалить - это мысли мои. Далее я привел кусок текста, автором которого я не являюсь. Возможно, это грубо там сказано. Если это кого-то сильно задевает, прошу меня простить ", - прокомментировал Марченко.