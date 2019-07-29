Политзаключенному Карпюку не отдают единую за год посылку с продуктами
Об этом сообщает адвокат Алексей Барановский, передает Украинская правда.
Вес 27 килограммовой посылки, состоящей в основном из кофе, сигарет и черного шоколада, был согласован с чиновниками Федеральной службы исполнения наказаний России
"Мой доверитель прислал письмо, в котором сообщил, что не получил продуктовую посылку весом 27 кг, которую я ему отправил две недели назад", - говорится в сообщении.
Кроме того, по словам адвоката, Карпюк уже месяц не получает газеты по подписке, в том числе "Новую газету".
"По этому поводу я обратился в совет по правам человека при президенте РФ - к Андрею Бабушкину", - добавил адвокат.
Барановский отметил, что отсутствие посылки, и наличие газет и радио с сомнительным репертуаром влияет на психологическое состояние подзащитного.
"Он жалуется на радио "Дичь-FM", репертуар которого вызывает у него суицидальные мысли. Умножьте это все на невыдачу газет, отказ в получении посылки и поймете, что психологическое состояние моего подзащитного сейчас далеко не лучшее", - сказал адвокат.
Стоит отметить, что формальным поводом отказа в России назвали слишком большой вес посылки. Однако в прошлом году в правила внутреннего распорядка исправительных учреждений РФ был внесен ряд изменений, одно из которых касалось предельного веса посылок для заключенных. Ранее действовал лимит в 20 кг, но он был снят.
Карпюк может получить только одну посылку в год. Барановский уже подал жалобу в УФСИН Владимирской области и прокуратуру из-за инцидента.
Помимо того, адвокат также обратился с просьбой к начальнику "Владимирского центра" изменить радиостанцию, которую вынуждены прослушивать в дневное время заключенные Т-2.
- Напомним, 26 октября 2016 года Верховный суд подтвердил приговор двум украинцам Станиславу Клыху и Николаю Карпюку за участие в чеченской войне. Клых получил 20 лет строгого режима, Карпюка отправят в колонию строгого режима на 22,5 года.
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