Политзаключенному Карпюку не отдают единую за год посылку с продуктами

29 июля, 2019, 15:42

Украинскому политзаключенному Николаю Карпюку, который находится в российской тюрьме "Владимирский централ", не отдают продуктовую посылку с кофе и сигаретами из-за ее большого веса

Об этом сообщает адвокат Алексей Барановский, передает Украинская правда.

Вес 27 килограммовой посылки, состоящей в основном из кофе, сигарет и черного шоколада, был согласован с чиновниками Федеральной службы исполнения наказаний России

"Мой доверитель прислал письмо, в котором сообщил, что не получил продуктовую посылку весом 27 кг, которую я ему отправил две недели назад", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам адвоката, Карпюк уже месяц не получает газеты по подписке, в том числе "Новую газету".

"По этому поводу я обратился в совет по правам человека при президенте РФ - к Андрею Бабушкину", - добавил адвокат.

Барановский отметил, что отсутствие посылки, и наличие газет и радио с сомнительным репертуаром влияет на психологическое состояние подзащитного.

"Он жалуется на радио "Дичь-FM", репертуар которого вызывает у него суицидальные мысли. Умножьте это все на невыдачу газет, отказ в получении посылки и поймете, что психологическое состояние моего подзащитного сейчас далеко не лучшее", - сказал адвокат.

Стоит отметить, что формальным поводом отказа в России назвали слишком большой вес посылки. Однако в прошлом году в правила внутреннего распорядка исправительных учреждений РФ был внесен ряд изменений, одно из которых касалось предельного веса посылок для заключенных. Ранее действовал лимит в 20 кг, но он был снят.

Карпюк может получить только одну посылку в год. Барановский уже подал жалобу в УФСИН Владимирской области и прокуратуру из-за инцидента.

Помимо того, адвокат также обратился с просьбой к начальнику "Владимирского центра" изменить радиостанцию, которую вынуждены прослушивать в дневное время заключенные Т-2.