Почти каждый шестой трудоспособный украинец находится за границей, - Минфин

29 июля, 2019, 18:51

Согласно данным за 2018 год, за границей находится около 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины

Соответствующая информация приводится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.

"Весомым фактором усиления дисбалансов на рынке труда является отток рабочей силы за границу. Так, по данным Минсоцполитики, за границей находится около 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18% экономически активного населения страны в возрасте 15-70 лет ", - отмечается в обзоре.