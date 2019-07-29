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Espreso.tvОбществоПервый "моряк" вернулся домой: Украине отдали собаку, которого захватили вместе с судами в Керченском проливе

Первый "моряк" вернулся домой: Украине отдали собаку, которого захватили вместе с судами в Керченском проливе

Собаку Джесси, которого захватили вместе с 24 военнопленными украинскими моряками, в понедельник, 29 июля, вернули домой

Об этом сообщил двокат Николай Полозов в Facebook.

Животное держали у себя керченские пограничники.

Отмечается, что о собаке практически сразу после встречи с адвокатами сообщили моряки - члены экипажа буксира "Яны-Капу", попросили его найти и пытаться вернуть домой.

"Несколько месяцев ушло на его поиски и достижения договоренностей с СУ ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили его у себя. Было совсем непросто. Но просьбу моряков удалось выполнить", - написал Полозов.

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