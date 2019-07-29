Первый "моряк" вернулся домой: Украине отдали собаку, которого захватили вместе с судами в Керченском проливе
29 июля, 2019, 15:27
Собаку Джесси, которого захватили вместе с 24 военнопленными украинскими моряками, в понедельник, 29 июля, вернули домой
Об этом сообщил двокат Николай Полозов в Facebook.
Животное держали у себя керченские пограничники.
Отмечается, что о собаке практически сразу после встречи с адвокатами сообщили моряки - члены экипажа буксира "Яны-Капу", попросили его найти и пытаться вернуть домой.
"Несколько месяцев ушло на его поиски и достижения договоренностей с СУ ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили его у себя. Было совсем непросто. Но просьбу моряков удалось выполнить", - написал Полозов.
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли и экипаж.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- 10 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела захваченных Россией украинских моряков.
- Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения.
- В июле 2019 года СБУ задержала российский танкер, который блокировал украинские суда в Керченском проливе.
- В РФ назвали незаконным задержание российского танкера.
- СБУ обнародовала видео задержания танкера.
- Моряков с задержанного судна отпустили. Позже в ведомстве объяснили, почему это сделали: "Украина - правовое государство".