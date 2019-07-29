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Espreso.tvОбществоОккупанты снова нарушили перемирие - обстреляли КПВВ "Марьинка"

Оккупанты снова нарушили перемирие - обстреляли КПВВ "Марьинка"

В воскресенье, 28 июля, российские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Террористы обстреляли КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного пулемета.

Потерь среди украинских бойцов вследствие враждебного обстрела не зафиксировано.

Обстрелов боевых позиций подразделений Объединенных сил за прошедшие сутки не происходило.

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