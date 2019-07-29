Оккупанты снова нарушили перемирие - обстреляли КПВВ "Марьинка"
29 июля, 2019, 07:33
В воскресенье, 28 июля, российские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Террористы обстреляли КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного пулемета.
Потерь среди украинских бойцов вследствие враждебного обстрела не зафиксировано.
Обстрелов боевых позиций подразделений Объединенных сил за прошедшие сутки не происходило.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют