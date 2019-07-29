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Espreso.tvОбществоНТВ угрожает судом всем, кто обнародовал трейлер их "Чернобыля", из которого смеются в соцсетях

НТВ угрожает судом всем, кто обнародовал трейлер их "Чернобыля", из которого смеются в соцсетях

Российский телеканал удалил трейлер собственной киноверсии "Чернобыля", в которой в аварии на ЧАЭС виноват сотрудник ЦРУ

Об этом сообщает Fontanka.ru.

После того, как трейлер российского сериала "Чернобыль" стремительно распространился сетью, собрав немалое количество просмотров и отзывов (преимущественно негативных), телеканал НТВ начал распространять угрозы. Так, представители канала рассылают требования к блоггерам и онлайн-СМИ об удалении трейлера и даже говорят о нарушении авторских прав.

Так, например, блогер Илья Мэддисон, который сделал обзор трейлера "Чернобыля", получил забастовку на YouTube-канал. Среди других - издание TJ. Канал требует удалить ролик и даже угрожает судом. Вместе с тем, в письме НТВ называет видео не "трейлером", а "рабочим материалом".

По сюжету, украинский отдел КГБ СССР узнает об интересе, который проявляют иностранные спецслужбы к ЧАЭС. В Припять прибывает подполковник военной контрразведки, который ищет сотрудника ЦРУ, разгуливающего по территории города.

Как сообщалось, опубликованный ранее трейлер российского сериала "Чернобыль" получил множество негативных отзывов

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