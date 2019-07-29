Новичок УПЛ подписал экс-футболиста "Днепра" и "Металлиста"
29 июля, 2019, 15:11
Новичок украинской премьер-лиги "Днепр-1" заключил соглашение с сенегальским защитником Папа Гуйе, который ранее выступал за "Днепр" и "Металлист"
О подписании контракта сообщает официальный сайт "Днепра-1" .
Контракт с центральным защитником рассчитан на 1 год. 35-летний футболист ранее выступал за "Днепр" в 2015-16 годах.
В прошлом сезоне игрок выступал в составе "Карпат", за которые провел 15 матчей.
В Украине Папа Гуйе также играл за "Металлист" и "Волынь".
- 5 июля стало известно, что знаменитый футболист "Днепра" и сборной Украины Сергей Назаренко вошел в тренерский штаб клуба высшего дивизиона "Днепр-1".
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