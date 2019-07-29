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Espreso.tvСпортНовичок УПЛ подписал экс-футболиста "Днепра" и "Металлиста"

Новичок УПЛ подписал экс-футболиста "Днепра" и "Металлиста"


фото: scdnipro1.com.ua
Новичок украинской премьер-лиги "Днепр-1" заключил соглашение с сенегальским защитником Папа Гуйе, который ранее выступал за "Днепр" и "Металлист"

О подписании контракта сообщает официальный сайт "Днепра-1" .

Контракт с центральным защитником рассчитан на 1 год. 35-летний футболист ранее выступал за "Днепр" в 2015-16 годах.

В прошлом сезоне игрок выступал в составе "Карпат", за которые провел 15 матчей.

В Украине Папа Гуйе также играл за "Металлист" и "Волынь".

  • 5 июля стало известно, что знаменитый футболист "Днепра" и сборной Украины Сергей Назаренко вошел в тренерский штаб клуба высшего дивизиона "Днепр-1".

 

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