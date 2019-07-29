Новичок УПЛ подписал экс-футболиста "Днепра" и "Металлиста"

29 июля, 2019, 15:11

Новичок украинской премьер-лиги "Днепр-1" заключил соглашение с сенегальским защитником Папа Гуйе, который ранее выступал за "Днепр" и "Металлист"

О подписании контракта сообщает официальный сайт "Днепра-1" .

Контракт с центральным защитником рассчитан на 1 год. 35-летний футболист ранее выступал за "Днепр" в 2015-16 годах.

В прошлом сезоне игрок выступал в составе "Карпат", за которые провел 15 матчей.

В Украине Папа Гуйе также играл за "Металлист" и "Волынь".