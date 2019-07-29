Нормандский формат не дал результатов: Польша предлагает назначить в ООН представителя по Украине

29 июля, 2019, 17:07

Глава Министерства иностранных дел Польши отметил, что Польша в Совете Безопасности ООН выдвинула конкретные решения по Украине, включая назначение специального посла Генерального секретаря ООН по Украине

Об этом сообщает Onet Wiadomosci.

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович отмечает, что среди приоритетов Польши в Совете безопасности ООН вопрос безопасности Украины.

"Есть определенный динамизм политического процесса в Украине. Мы поддерживаем усилия президента Владимира Зеленского и его партии по реформированию государства и обеспечению мира", - заявил он.

Министр отметил, что Польша в Совете Безопасности ООН выдвинула конкретные решения по Украине, включая назначение специального посла Генерального секретаря ООН по Украине.

"Это пока не принято, но эта дискуссия ведется. Украинская власть была благодарна за это предложение", - сказал Чапутович.

Он также отметил, что, с точки зрения Польши, нормандский формат не принес удовлетворительных результатов. "Россия не придерживается Минских соглашений. Возможно, стоит рассмотреть предложение Президента Украины о распространении нормандского формата, например, на США и Великобританию. Это может быть удачным решением, ведь мы сейчас наблюдаем блокаду и отсутствие перспективы", - добавил Чапутович.