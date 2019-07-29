Несмотря на санкции, компания Пинчука экспортировала в РФ товаров на более 1 млрд грн - "Схемы"
Об этом говорится в расследовании "Схем".
По данным расследования, Россия покупает около 50% продукции завода Пинчука металлических железнодорожных колес. Эту долю РФ сохранила даже после введения санкций против Пинчука, которые предусматривали замораживание активов олигарха на территории России.
Также из-за торговли Пинчука со страной-агрессором могут возникнуть проблемы у его тестя - бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Ведь у того может возникнуть конфликт интересов: Кучма представляет Украину в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что страны Евразийского союза - Россия, Беларусь и Казахстан - решили временно отменить 34-процентные пошлины на товары компании Пинчука "Интерпайп". Пошлины ввели в 2017 году.
Отметим, что компания "Интерпайп" - один из крупнейших в мире производителей металлургической продукции, в частности металлических труб и стальных колес. Компания принадлежит украинскому олигарху, зятю экс-президента Украины Леонида Кучмы, Виктору Пинчуку.
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