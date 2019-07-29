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Espreso.tvСпортНепобедимый украинский боксер досрочно выиграл в Голливуде

Непобедимый украинский боксер досрочно выиграл в Голливуде


фото: xsport.ua
Украинский боксер Сергей Богачук досрочно одолел 31-летнего мексиканца Фернандо Маринома

Об этом сообщает Isport .

В ночь с 28 на 29 июля в Голливуде (штат Калифорния) состоялся вечер бокса Hollywood Fight Nights. В главном событии украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук боксировал с 31-летним мексиканцем Фернандо Марином. Поединок прошел полностью под диктовку украинца и завершился уже в третьем раунде. Богачук доминировал над соперником, поэтому рефери был вынужден досрочно завершить бой, прекратив избиение мексиканца.

Эта победа стала пятнадцатой для непобедимого украинского боксера на профессиональном ринге.

 

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