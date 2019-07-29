Непобедимый украинский боксер досрочно выиграл в Голливуде
Об этом сообщает Isport .
В ночь с 28 на 29 июля в Голливуде (штат Калифорния) состоялся вечер бокса Hollywood Fight Nights. В главном событии украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук боксировал с 31-летним мексиканцем Фернандо Марином. Поединок прошел полностью под диктовку украинца и завершился уже в третьем раунде. Богачук доминировал над соперником, поэтому рефери был вынужден досрочно завершить бой, прекратив избиение мексиканца.
Эта победа стала пятнадцатой для непобедимого украинского боксера на профессиональном ринге.
Serhii Bohachuk stopped Fernando Marin- The13thRound (@BoxingHls) 29 июля 2019 г.
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