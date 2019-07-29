На Днепропетровщине из-за массового отравления на предприятии в больницах остаются 24 человека
29 июля, 2019, 09:35
В Днепропетровской области по состоянию на утро 29 июля в больницах находятся 24 работника ООО "Миропласт", госпитализированных в период 20-24 июля
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Работников предприятия были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция".
Отравление произошло после того, как сотрудники предприятия приняли пищу поставщика ФЛП "Синявская Н. В.".
Напомним, ранее на Херсонщине и в Кировоградской отравились 26 человек , из них 16 - дети.
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