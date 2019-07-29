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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине из-за массового отравления на предприятии в больницах остаются 24 человека

На Днепропетровщине из-за массового отравления на предприятии в больницах остаются 24 человека

В Днепропетровской области по состоянию на утро 29 июля в больницах находятся 24 работника ООО "Миропласт", госпитализированных в период 20-24 июля

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Работников предприятия были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция".

Отравление произошло после того, как сотрудники предприятия приняли пищу поставщика ФЛП "Синявская Н. В.".

Напомним, ранее на Херсонщине и в Кировоградской отравились 26 человек , из них 16 - дети.

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