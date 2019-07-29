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Espreso.tvОбществоМужчина скончался на перроне киевской станции метро "Золотые Ворота"

Мужчина скончался на перроне киевской станции метро "Золотые Ворота"

29 июля на станции метро "Золотые Ворота" умер мужчина. Пользователи сети возмущаются из-за отсутствия дефибрилляторов на станциях

Об этом сообщает Информатор.

В Киеве на перроне станции метро "Золотые ворота" произошел несчастный случай. Мужчине неожиданно стало плохо и он упал на пол без сознания.

Вызов от неравнодушных прохожих поступил на линию "103" около 12:05.

Отмечается, что прибывшие на место медики экстренно провели реанимацию на месте, однако спасти мужчину не удалось - им оставалось только констатировать смерть.

Предварительно, пожилой мужчина умер из-за проблем со здоровьем. В то же время, в соцсетях люди возмущаются, ведь на станциях до сих пор нет дефибрилляторов для экстренной реанимации именно в таких случаях.

 

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