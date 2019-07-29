Мужчина скончался на перроне киевской станции метро "Золотые Ворота"

29 июля, 2019, 17:56

29 июля на станции метро "Золотые Ворота" умер мужчина. Пользователи сети возмущаются из-за отсутствия дефибрилляторов на станциях

Об этом сообщает Информатор.

В Киеве на перроне станции метро "Золотые ворота" произошел несчастный случай. Мужчине неожиданно стало плохо и он упал на пол без сознания.

Вызов от неравнодушных прохожих поступил на линию "103" около 12:05.

Отмечается, что прибывшие на место медики экстренно провели реанимацию на месте, однако спасти мужчину не удалось - им оставалось только констатировать смерть.

Предварительно, пожилой мужчина умер из-за проблем со здоровьем. В то же время, в соцсетях люди возмущаются, ведь на станциях до сих пор нет дефибрилляторов для экстренной реанимации именно в таких случаях.