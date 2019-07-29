Меркель специально посмотрела сериал "Слуга народа", - Климкин

29 июля, 2019, 11:49

Когда стала понятна динамика рейтинга Владимира Зеленского, для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает Укринформ .

"Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", - сказал Климкин.

Он добавил, что несколько министров украинского МИД также смотрели этот сериал и интересовались у него мнением по этому поводу.

Климкин отметил, что сам задолго до выборов специально пересмотрел несколько серий "Слуги народа".