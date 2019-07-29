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Espreso.tvОбществоMeizu уволила треть работников и закрыла ряд магазинов

Meizu уволила треть работников и закрыла ряд магазинов


фото: scmp
Китайская компания Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла ряд магазинов

Об этом сообщает Gizmochina.

Сейчас в компании работает до одной тысячи сотрудников. И с начала года штат уже сократился на треть.
Кроме того, в рамках сокращения операционных расходов компания закрыла практически все розничные магазины.

Если в 2016 сеть розничных магазинов Meizu состояла из более чем 2700 точек, то сейчас таких осталось всего пять в одной китайской провинции.

За этот месяц Meizu лишилась двух ключевых лидеров. В начале месяца в отставку подал соучредитель и вице-президент Ли Нан. Вслед за ним компанию Meizu покинул ведущий разработчик Хун Ханьшуй, отвечающий за разработку оболочки Flyme OS.

В отличие от компаний-конкурентов Sony, LG и HTC, кроме смартфонов, в Meizu больше нет источников дохода.
Предполагается, что бизнес Meizu начал падать после возвращения в компанию основателя Хуана Чжана, который в 2017 году провел масштабную реструктуризацию, разделив компанию на три отдельных бренда - Meizu, Blue Charm и Flyme.

 
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