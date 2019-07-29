Лучший украинский теннисист поднялся в новом рейтинге ATP
Об этом сообщает официальный сайт ATP .
В понедельник, 29 июля стало известно, что украинец Сергей Стаховский улучшил свои позиции в рейтинге ATP на 4 ступени. Другой украинский теннисист Илья Марченко опустился на 2 места.
В первой десятке произошли минимальные изменения. Русский Даниил Медведев поднялся с 10-й строчки на 9-й, сместив итальянца Фабио Фоньини.
Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP от 29 июля 2019 года.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460
4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4595
5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4325
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4045
7 (7). Кей Нисикори (Япония) - 4040
8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2890
9. (10) Даниил Медведев (Россия) - 2625
10 (9). Фоньини (Италия) - 2535
...
140 (145). Сергей Стаховский (Украина) - 379
359 (357). Илья Марченко (Украина) - 31
- 29 июля стало известно позиция украинской теннисистки Элины Свитолиной в новом рейтинге WTA.
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