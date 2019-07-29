Лучший украинский теннисист поднялся в новом рейтинге ATP

29 июля, 2019, 12:17

Украинский теннисист Сергей Стаховский улучшил позиции в новом рейтинге ATP

Об этом сообщает официальный сайт ATP .

В понедельник, 29 июля стало известно, что украинец Сергей Стаховский улучшил свои позиции в рейтинге ATP на 4 ступени. Другой украинский теннисист Илья Марченко опустился на 2 места.

В первой десятке произошли минимальные изменения. Русский Даниил Медведев поднялся с 10-й строчки на 9-й, сместив итальянца Фабио Фоньини.

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP от 29 июля 2019 года.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4325

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4045

7 (7). Кей Нисикори (Япония) - 4040

8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2890

9. (10) Даниил Медведев (Россия) - 2625

10 (9). Фоньини (Италия) - 2535

...

140 (145). Сергей Стаховский (Украина) - 379

359 (357). Илья Марченко (Украина) - 31