//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛучший украинский теннисист поднялся в новом рейтинге ATP

Лучший украинский теннисист поднялся в новом рейтинге ATP


фото: btu.org.ua
Украинский теннисист Сергей Стаховский улучшил позиции в новом рейтинге ATP

Об этом сообщает официальный сайт ATP .

В понедельник, 29 июля стало известно, что украинец Сергей Стаховский улучшил свои позиции в рейтинге ATP на 4 ступени. Другой украинский теннисист Илья Марченко опустился на 2 места.

В первой десятке произошли минимальные изменения. Русский Даниил Медведев поднялся с 10-й строчки на 9-й, сместив итальянца Фабио Фоньини.

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP от 29 июля 2019 года.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4325

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4045

7 (7). Кей Нисикори (Япония) - 4040

8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2890

9. (10) Даниил Медведев (Россия) - 2625

10 (9). Фоньини (Италия) - 2535

...
140 (145). Сергей Стаховский (Украина) - 379

359 (357). Илья Марченко (Украина) - 31

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

29 июля, 2019 понедельник

28 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать