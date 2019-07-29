Летний ливень затопил дороги в Киеве
29 июля, 2019, 17:15
29 июля в Киеве 30-градусная жара увенчалась мощным ливнем - затопило дороги в нескольких районах столицы
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Пользователь показал "Шулявский водопад".
В Шевченковском районе использовали альтернативный вид "транспорта".
Другой пользователь опубликовал видео, где авто соревнуется со "стихией".
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