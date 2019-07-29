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Espreso.tvОбществоЛетний ливень затопил дороги в Киеве

Летний ливень затопил дороги в Киеве

29 июля в Киеве 30-градусная жара увенчалась мощным ливнем - затопило дороги в нескольких районах столицы

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Пользователь показал "Шулявский водопад".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шулявская водопад.

A post shared by Рупор Соломенского района (@ lossolomas.ua) on

В Шевченковском районе использовали альтернативный вид "транспорта".

Другой пользователь опубликовал видео, где авто соревнуется со "стихией".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наконец то жара спадёт

Публикация от Мария Филиппова (@ mariiafilippova7923)

 

 

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