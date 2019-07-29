Киев глазами корги: управление туризма КГГА сняло оригинальное промо столицы
29 июля, 2019, 14:12
Официальный туристический гид управления туризма КГГА Visit Kyiv создал видеоролик о Киеве глазами щенка
Видео появилось на YouTube-канале Visit Kyiv.
"Если вы думали, что в нашей команде работают только люди, то сегодня мы развеем этот миф! У нас появился новый молодой актер - собачка Лойд! Он также много знает о жизни в столице и буквально в одиночку тщательно исследовал все туристические аттракции" , - комментируют в Visit Kyiv.
Путешествие беглого корги начинается на пешеходном мосту, дальше - в центре Киева мимо главные туристические аттракции. Путешествие Лойда заканчивается в парке Шевченко, когда его "задерживает" полиция.
Собаку озвучивают на английском языке.
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