Киев глазами корги: управление туризма КГГА сняло оригинальное промо столицы

29 июля, 2019, 14:12

Официальный туристический гид управления туризма КГГА Visit Kyiv создал видеоролик о Киеве глазами щенка

Видео появилось на YouTube-канале Visit Kyiv.

"Если вы думали, что в нашей команде работают только люди, то сегодня мы развеем этот миф! У нас появился новый молодой актер - собачка Лойд! Он также много знает о жизни в столице и буквально в одиночку тщательно исследовал все туристические аттракции" , - комментируют в Visit Kyiv.

Путешествие беглого корги начинается на пешеходном мосту, дальше - в центре Киева мимо главные туристические аттракции. Путешествие Лойда заканчивается в парке Шевченко, когда его "задерживает" полиция.

Собаку озвучивают на английском языке.