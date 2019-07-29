Кабмин разработал план восстановления моста в Станице Луганской - Олифер

29 июля, 2019, 16:32

Правительственная рабочая группа согласовала план работ по восстановлению моста в районе контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской на линии разграничения в Луганской области

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Олифер сообщила, что проект восстановления моста в районе КПВВ "Станица Луганская" обсудили на совещании под руководством вице-премьер-министра Геннадия Зубко, в которой принял участие Кучма, представители центральных ведомств и местных властей.

Она добавила, что 24-25 июля правительственная рабочая группа исследовала состояние моста в Станице Луганской.

"Разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода; предоставлено поручение по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ. Наши мостостроители и местные власти готовы работать над восстановлением моста круглосуточно, работам должно предшествовать разминированию прилегающих территорий ", - говорится в сообщении.