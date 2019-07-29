//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабмин разработал план восстановления моста в Станице Луганской - Олифер

Кабмин разработал план восстановления моста в Станице Луганской - Олифер

Правительственная рабочая группа согласовала план работ по восстановлению моста в районе контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской на линии разграничения в Луганской области
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
 
Олифер сообщила, что проект восстановления моста в районе КПВВ "Станица Луганская" обсудили на совещании под руководством вице-премьер-министра Геннадия Зубко, в которой принял участие Кучма, представители центральных ведомств и местных властей.
 
Она добавила, что 24-25 июля правительственная рабочая группа исследовала состояние моста в Станице Луганской.
 
"Разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода; предоставлено поручение по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ. Наши мостостроители и местные власти готовы работать над восстановлением моста круглосуточно, работам должно предшествовать разминированию прилегающих территорий ", - говорится в сообщении.
 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

29 июля, 2019 понедельник

28 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать