Дискриминация по возрасту вредит здоровью, - Супрун

29 июля, 2019, 09:36

Создание стереотипов и дискриминация отдельных людей по возрасту - это эйджизм

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

Когда человека не берут на работу, потому что ей 45+ - это эйджизм. Когда человека при исполнении должностных полномочий зовут "мальчиком / девочкой / молоденьким / молоденькой" - это также эйджизм.

Исследования показывают, что дискриминация по возрастному признаку может негативно влиять на общее состояние здоровья и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и депрессии.

Более того, есть данные, указывающие, что люди пожилого возраста, которые негативно воспринимают старение (в том числе из-за возрастной дискриминации), живут на 7,5 лет меньше, чем те, которые воспринимают его положительно.

В то же время не только пожилые люди могут быть жертвами ейджизму. Дискриминации может подвергаться молодежь. Наиболее распространенная форма - пренебрежительное отношение к работе, нежелание или неготовность воспринимать серьезно мнение или позицию молодого специалиста. Хотя эффективность и профессионализм не зависит от возраста.

По словам Супрун, помочь в борьбе с эйджизмом может законодательство. Например, в США, где уровень привлечения людей старше 65 лет, высокий, существует ряд антидискриминационных законов. Запрещено устанавливать ограничения при трудоустройстве для людей старше 40 лет. В Нидерландах проводят скрининг объявлений с вакансиями, чтобы предотвратить дискриминацию по возрастному признаку.

"Но прежде всего надо искоренять проявления ейджизму с повседневной культуры общения и работы. И начинать стоит с себя. Ведь каждый может внести свой вклад в разрушение стереотипов", - добавила руководительница МОЗ.