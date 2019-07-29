Доллар продолжает дешеветь, евро держится в цене
29 июля, 2019, 08:25
Доллар подешевел на 5 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
В понедельник, 29 июля, $ 1 стоит 25,44 грн.
Евро держится в цене - 1 евро стоит 28,33 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $ 1 покупают за 25,45грн, продают - 25,50 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 28,35 грн, продают - 28,50 грн.
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