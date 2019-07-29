Данилюк поддержал конкурс Гройсмана на добычу газа на шельфе Черного моря
Об этом Данилюк сообщил на странице в
"Решение об объявлении нового конкурса на шельф однозначно правильное. Этот конкурс был ориентиром того, готова ли Украина отходить от "договорного" распределения месторождений. Ключевой проблемой этого конкурса было искусственное ограничение времени на анализ месторождения и подготовку конкурсных предложений. Серьезные компании на таких условиях принимать участие не будут. При утверждении новых условиях необходимо предусмотреть сроки не менее 6 месяцев. Энергонезависимость нуждается в инвестициях, инвестиции требуют прозрачных понятных правил", - написал Данилюк.
Ранее Гройсман заявил, что предложит правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компании по добыче газа на украинском шельфе Черного моря.
- 12 апреля 2019 года Кабинет министров объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Срок действия соглашения - 50 лет.
26 июля победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции (СРП) углеводородного участка "Дельфин" была признана американская Trident Acquisitions Corp.
- 27 июля стало известно, что Кабинет Министров готовит новый конкурс на разработку шельфа Черного моря.
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