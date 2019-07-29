Данилюк поддержал конкурс Гройсмана на добычу газа на шельфе Черного моря

29 июля, 2019, 19:01

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк поддержал решение премьер-министра Владимира Гройсмана об объявлении нового конкурса на разработку углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря

Об этом Данилюк сообщил на странице в Facebook.

"Решение об объявлении нового конкурса на шельф однозначно правильное. Этот конкурс был ориентиром того, готова ли Украина отходить от "договорного" распределения месторождений. Ключевой проблемой этого конкурса было искусственное ограничение времени на анализ месторождения и подготовку конкурсных предложений. Серьезные компании на таких условиях принимать участие не будут. При утверждении новых условиях необходимо предусмотреть сроки не менее 6 месяцев. Энергонезависимость нуждается в инвестициях, инвестиции требуют прозрачных понятных правил", - написал Данилюк.

Ранее Гройсман заявил, что предложит правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компании по добыче газа на украинском шельфе Черного моря.