ЦИК получила 100% протоколов из зарубежных избирательных участков

29 июля, 2019, 18:32

29 июля ЦИК приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей всех 102 зарубежных избирательных участков

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

29 июля после перерыва в заседании Комиссия продолжила принятие и объявление протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Комиссия приняла протоколы ОИК ОВО № 65, № 66, № 91, № 93, № 98, № 193 с пометкой "Уточненный".

В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 210 с пометкой "Уточненный" до 30 июля.

Также в режиме заседания Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 27 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах зарубежного избирательного округа.

Следовательно, 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей всех 102 зарубежных избирательных участков.