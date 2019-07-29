ЦИК осталось получить оригинальные протоколы только с 2 ОИК

29 июля, 2019, 14:53

Центризбирком пока принял оригинальные протоколы об итогах голосования 197 ОИК из всех 199 ОИК

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

29 июля после перерыва в заседании Комиссия продолжила принятия и объявления протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК 3 ОВО: № 49 (Донецкая область), № 70 (Закарпатская область), № 86 (Ивано-Франковская область).

"Таким образом, по состоянию 13:00 на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 197 ОВО", - сообщили в ЦИК.

Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 14 № 21 № 34, № 71, № 89, № 92, № 96, № 107, № 114, № 132, № 143, № 217 с пометкой "Уточненный".

В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 65, № 66 с пометкой "Уточненный" до 29 июля, ОИК ОВО № 195 - до 30 июля, а ОИК ОВО № 19, 84, 86, 95, 98, 118 121, 124, 138, 151, 201, 207 - до 31 июля.

Также в режиме заседания Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 65 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах зарубежного избирательного округа.

Следовательно, по состоянию на 13:00 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей 75 заграничных избирательных участков.