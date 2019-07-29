Человечество уже использовало запас ресурсов Земли на 2019 год
Об этом говорится в отчете международной организации Global Footprint Network, передает Deutsche Welle .
"Человечество использует природу в 1,75 раз быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться. Это как мы пользуемся ресурсами 1,75 Земле", - отмечается в сообщении защитников окружающей среды.
Ценой такого экологического расточительства, говорится далее в отчете, является исчезновение лесов, эрозия почвы, потеря биологического разнообразия и увеличения содержания диоксида углерода в атмосфере, что ведет к климатическим изменениям.
"У нас только одна Земля - это определяющий контекст нашего существования. Мы не можем пользоваться 1,75 (своей планеты. - Ред.) без разрушительных последствий", - отметил основатель Global Footprint Network Матис Вакернагель (Mathis Wackernagel).
Опубликованный в отчете показатель рассчитывается с 1986 года. Пересечение границы восстановления планетарных ресурсов ежегодно наступает все раньше. В 1993 году этот предел пересекли 21 октября. В 2003 году это произошло 22 сентября. В 2017 году - 2 августа.
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